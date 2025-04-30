МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Московский суд принял решение о заключении под стражу Алексея Кабочкина, лидера организованной преступной группы, по обвинениям в вымогательстве, крупномасштабной краже и мошенничестве.
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