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Деньги участников СВО исчезли в Шереметьеве – суд арестовал предполагаемого организатора схемы

Деньги участников СВО исчезли в Шереметьеве – суд арестовал предполагаемого организатора схемы

МОСКВА, 30 апреля, ФедералПресс. Московский суд принял решение о заключении под стражу Алексея Кабочкина, лидера организованной преступной группы, по обвинениям в вымогательстве, крупномасштабной краже и мошенничестве.

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