Мигрантов и мошенников прижмут: что изменится с 1 сентября?

Вячеслав Володин рассказал о главных изменениях этой осенью.С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые законы.
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