Politico: мнение Орбана по помощи Украине изменилось из-за Франции и Италии

Точка зрения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касательно выделения ЕС помощи Украине в размере €50 млрд поменялась вследствие уговоров со стороны премьера Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эммануэля Макрона.
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