Обычный школьник вместо траты времени на игры решил приобрести профессию уже в 10 лет. Мальчик помогал отцу на стройке и быстро научился почти всем навыком каменщика: на видео самостоятельно прокладывает бетонную дорожку, выверяя ее размеры и выставляя уровень.
10-летний школьник стал каменщиком и уже в таком возрасте сам укладывает бетонную дорожку
Комментарии
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radiofree
Если мальчику хочется быть строителем,пусть строит.Запрещать не надо.
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17 час.
ГИ
Геннадий Исаков
Именно в играх, в шалостях, в общении между собой дети узнают окружающий мир, учатся дружить, понимать друг друга, вырабатывают систему нравственных ценностей, учатся помогать друг другу, распознавать, кто есть кто, обнаруживают и развивают свои способности. Этот мальчик без такого этапа развития будет односторонне подготовленным дебилом. Разумеется, детей надо приучать к труду, к порядку, ответственности, но это не в ущерб общему развития, а в рамках его.
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16 час.
лл
лина любимцева
Мальчишечка рукодельный!!! Лапушка. Котёнок!!
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9 час.
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