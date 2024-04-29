10-летний школьник стал каменщиком и уже в таком возрасте сам укладывает бетонную дорожку

ГИ

Геннадий Исаков

Именно в играх, в шалостях, в общении между собой дети узнают окружающий мир, учатся дружить, понимать друг друга, вырабатывают систему нравственных ценностей, учатся помогать друг другу, распознавать, кто есть кто, обнаруживают и развивают свои способности. Этот мальчик без такого этапа развития будет односторонне подготовленным дебилом. Разумеется, детей надо приучать к труду, к порядку, ответственности, но это не в ущерб общему развития, а в рамках его.