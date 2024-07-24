Трамп рассказал о взаимной неприязни Обамы и Байдена

Президента США Джо Байдена заставили уйти из гонки ведущие демократы, такие как экс-глава государства Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, считает кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
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