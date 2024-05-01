Жители Молдавии в 2023 году платили за газ по одному из самых высоких тарифов ЕС

Граждане Молдавии в прошлом году платили за газ почти больше всех в Европе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на публикацию эксперта молдавского Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслава Ионицэ.
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