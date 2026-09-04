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Медведчук: Украина и Британия готовятся к массовому производству ракет

Медведчук: Украина и Британия готовятся к массовому производству ракет

Украина и Великобритания намерены развернуть массовое серийное производство ракетного оружия, считает глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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