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Все было не так: телескоп «Хаббл» обнаружил несоответствие в модели формирования звезд

Все было не так: телескоп «Хаббл» обнаружил несоответствие в модели формирования звезд

Космический телескоп «Хаббл» сделал снимок звездного скопления, известного как «Люстра», и помог ученым обнаружить несоответствие между наблюдениями и существующими моделями.

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