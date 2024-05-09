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Несекретные материалы

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Уси-пуси, на микропюрера покушались

Уси-пуси, на микропюрера покушались

Зеленский принимает новый закон о мобилизации. ФотофактУ Зеленского всё плохо. Фронт сыпется, армия деморализована, экономика уничтожена, денег нет, народ прячется от лютующих ТЦКшников.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский  позорище народов бывшей украины!обещал мир в стране  а сам начал уничтожать страну и население превратив страну в террористическую територию 404!
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16 час.
Вера Филатова
Этот &quot;народ&quot; и выбрал себе микрофюрера. Забыли? Хохлы получили, что так желали: большие пенсии, зарплаты в евро, трусы кружевные, пряники...нато...европу...А, вместо желаемого - ЛЮЛЕЙ!
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12 час.

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