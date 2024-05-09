Зеленский принимает новый закон о мобилизации. ФотофактУ Зеленского всё плохо. Фронт сыпется, армия деморализована, экономика уничтожена, денег нет, народ прячется от лютующих ТЦКшников.
Уси-пуси, на микропюрера покушались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский позорище народов бывшей украины!обещал мир в стране а сам начал уничтожать страну и население превратив страну в террористическую територию 404!
Ответить
16 час.
Вера Филатова
Этот "народ" и выбрал себе микрофюрера. Забыли? Хохлы получили, что так желали: большие пенсии, зарплаты в евро, трусы кружевные, пряники...нато...европу...А, вместо желаемого - ЛЮЛЕЙ!
Ответить
12 час.
Свежие комментарии