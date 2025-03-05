Приток мигрантов в Россию обновил максимум

Росстат: в России установлен миграционный рекорд с 1995 года В 2024 году миграционный прирост в России составил 568,5 тысяч человек, сказано в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии