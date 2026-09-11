Шлепченко: «На “Орешнике” свет клином не сошёлся»

Военный обозреватель объяснил, почему удар «Орешником» по Украине не изменит ситуацию.Удар русской ракетой «Орешник» по Украине сам по себе не изменит ситуацию, считает военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.
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