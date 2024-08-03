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Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

Для однокомнатных квартир и студий постановлением мэра столицы установлена минимальная площадь 28 квадратных метров, для двухкомнатных квартир – 44 квадратных метра В Москве с 1 августа вступил запрет на строительство квартир, площадь которых меньше 28 кв.

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