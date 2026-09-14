Психолог Нацева назвала причины страха перемен

Люди годами остаются на нелюбимой работе или в неудовлетворяющих отношениях не из-за слабой силы воли, а по причине внутренних установок и страха перед неопределенностью.
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