The Blood of Dawnwalker: Обзор вампирского «Ведьмака»

В Свартрау, столице вымышленного королевства Сангора, где разворачиваются события The Blood of Dawnwalker, в одной из подворотен, день и ночь о чём-то спорят стражник и грустная бабка.
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