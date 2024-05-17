Обанкротившийся «Омскгоргаз», до недавнего момента находившийся в частной собственности, станет областным государственным унитарным предприятием.
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Обанкротившийся «Омскгоргаз», до недавнего момента находившийся в частной собственности, станет областным государственным унитарным предприятием.