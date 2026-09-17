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Казанда ачык территорияләрне тычканнарга каршы көзге эшкәртү эшләре башланды

Казанда ачык территорияләрне тычканнарга каршы көзге эшкәртү эшләре башланды

ТР башкаласында ачык шәһәр территорияләрен кимерүчеләргә каршы көзге дератизация башланды. Салкыннар килгәнче Казан дезинфекция станциясе белгечләре 545,376 гектар мәйданны эшкәртергә тиеш.

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