Казанда ачык территорияләрне тычканнарга каршы көзге эшкәртү эшләре башланды

ТР башкаласында ачык шәһәр территорияләрен кимерүчеләргә каршы көзге дератизация башланды. Салкыннар килгәнче Казан дезинфекция станциясе белгечләре 545,376 гектар мәйданны эшкәртергә тиеш.
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