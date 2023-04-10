Федеральное агентство новостей №1

7 085 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Мне бы такую учительницу в моей молодости. Сходил с ума от похоти. Задумывался об изнасиловании. Я бы считал преступл...Американских учит...
  • Светлана Шумилина
    Какой злобный и вонючий этот клоп.«Что дальше?»: В ...
  • Валерий Ворожищев
    Предполагаю, этому влиянию подвержены и учительницы России, слепо копирующие "западные ценности".Американских учит...

Мемориальную доску открыли балетмейстеру Рудольфу Нурееву в Приморье

Мемориальную доску открыли балетмейстеру Рудольфу Нурееву в Приморье

Представители Приморской сцены Мариинского театра приняли участие в церемонии открытия. В Приморье на железнодорожной станции в поселке Раздольное открыли мемориальную доску Рудольфу Нурееву, сообщает PrimaMedia.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх