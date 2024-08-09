Боец РФ сообщил об уничтожении опорного пункта ВСУ под Угледаром

Морпехи 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром, сообщил ТАСС командир расчета самоходной артиллерийской установки САУ 2С1 «Гвоздика» с позывным Рассвет.
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