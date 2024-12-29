Перечислены льготы, которые положены семьям участников СВО из Свердловской области

Названы выплаты, которые могут получить жители Свердловской области, будучи членами семьи участника спецоперацииВ издании "ЕАН" составили полный список льгот и выплат, которые могут получить семьи участников спецоперации в Свердловской области.
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