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Перечислены льготы, которые положены семьям участников СВО из Свердловской области

Перечислены льготы, которые положены семьям участников СВО из Свердловской области

Названы выплаты, которые могут получить жители Свердловской области, будучи членами семьи участника спецоперацииВ издании "ЕАН" составили полный список льгот и выплат, которые могут получить семьи участников спецоперации в Свердловской области.

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