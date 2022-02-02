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Уругвай выиграл 2-й матч подряд и вошел в топ-4 отбора ЧМ-2022. Ранее была серия из 4 поражений

Сборная Уругвая разгромила Венесуэлу (4:1) в рамках квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке. Уругвайцы одержали в турнире вторую победу подряд и вышли на 4-е место, гарантирующее прямой выход на ЧМ.

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