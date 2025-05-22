Аналитик Новиков: перегрев телефона может быть признаком прослушки

Резкий перегрев смартфона, быстрая разрядка аккумулятора, неизвестные приложения без иконок, а также увеличение фонового интернет-трафика и самопроизвольное включение устройства могут указывать на то, что телефон прослушивают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии