Экс-постпред США в НАТО заявил о сомнениях Белого дома в обещании Буша Украине

Администрация президента США Джо Байдена начала сомневаться, что обещание экс-главы страны Джорджа Буша-младшего по вступлению Украины в НАТО было разумным, о чем заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft«В последние недели администрация Байдена, похоже, также начала сомневаться в правильности того, что администрация Джорджа Буша-младшего сделала на саммите Североатлантического союза в 2008 году, пообещав, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сказано в его материале, опубликованном во вторник, 13 июня.