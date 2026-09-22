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В Центробанке назвали причины повышения цен на продукты в Республике Алтай

В Центробанке назвали причины повышения цен на продукты в Республике Алтай

Эксперты сравнили показатели за август и июль Цены на продукты и непродовольственные товары в Республике Алтай показали умеренный рост в августе по сравнению с июлем, сообщили в пресс-службе Банка России.

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