В Центробанке назвали причины повышения цен на продукты в Республике Алтай

Эксперты сравнили показатели за август и июль Цены на продукты и непродовольственные товары в Республике Алтай показали умеренный рост в августе по сравнению с июлем, сообщили в пресс-службе Банка России.
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