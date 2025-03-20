Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 051 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Снова заголовок не соответствует содержанию. Не "начинает всплывать подоплека", а "звучат сплетни вокруг околосанкцио...В США начинает вс...
  • Olga
    Эти звплатят 4 миллиарда. А кто заплатит за жизни наших пограничников и военных? Кто ответит за замученных, убитых, и...Суд в Курске: 9 ч...
  • Eduard
    При Сталине их бы расстреляли!Суд в Курске: 9 ч...

Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

Отпущенный госизменник Кара-Мурза готов отдать все «кемские волости»

Политнавигатор Избежавший длительного тюремного срока, благодаря обмену с США, иноагент Владимир Кара-Мурза намерен баллотироваться в президенты РФ на «демократических выборах» и в случае своей победы отказаться от всех территориальных приобретений последних лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Кутуев
Вот бы где &quot;новичок&quot; не помешал!
Ответить
1 д.
ОЕ
Ольга Есикова
Ещё одно 💩 всплывает
Ответить
9 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Даже по харе видно, что это мерзкая прощалыга...
Ответить
4 час.
наверх