Вратарь "Динамо" Шунин описал упущенное чемпионство словом "опустошение"

Голкипер московского "Динамо" Антон Шунин в интервью Metaratings после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что опустошен из-за того, что его команда не стала первой по итогам чемпионата.
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