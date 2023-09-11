Кургинян: Гибрид из «войны и шоколада» не сможет противостоять нацизму

Россия ведет экзистенциальную войну с бандеровской Украиной, но та действительность, в которой живет российское общество, не соответствует этой задаче, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 5 сентября в новом выпуске авторской программы «Предназначение».