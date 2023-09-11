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Кургинян: Гибрид из «войны и шоколада» не сможет противостоять нацизму

Кургинян: Гибрид из «войны и шоколада» не сможет противостоять нацизму

Россия ведет экзистенциальную войну с бандеровской Украиной, но та действительность, в которой живет российское общество, не соответствует этой задаче, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 5 сентября в новом выпуске авторской программы «Предназначение».

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Комментарии
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Александр Третьяк
Насчет значительная часть так называемых россиян это перебор ,зато можно сразу понять кто настоящий ,а кто ... Когда объявили мобилизацию большая часть фуфлыжников свалила
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13 час.
Zoia Goldshtab
Мутный Кургинян какой-то.....
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3 час.
Борис Казаков
И третья Отечественная Влйна.
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2 час.

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