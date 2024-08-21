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Ивановские новости

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Жители Вичуги делятся снимками невиданных ими ранее существ

Жители Вичуги делятся снимками невиданных ими ранее существ

Вичужане в социальных сетях делятся пугающими и странными «находками» на дачных участках. Такие ли они странные, как может показаться на первый взгляд?На днях жители Вичуги стали публиковать в социальных сетях фотографии существ, которых ранее не видели.

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