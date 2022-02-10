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«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 13:2. Клуб не проигрывает в 2022-м

«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 13:2. Клуб не проигрывает в 2022-м

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (2:0) в 24-м туре АПЛ. Команда Юргена Клоппа еще ни разу не проиграла в 2022 году – 6 побед и 2 ничьих.

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