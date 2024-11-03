Заразительный смех против старой дружбы: что думает Путин про кандидатов американских выборов

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Два основных оппонента — кандидат от Демократической партии Камала Харрис и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, высказывают противоположные мнения о конфликте на Украине.
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