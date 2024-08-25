«Хезболла» сообщила об ответных действиях за атаку ЦАХАЛ на Бейрут

Пресс-служба действующей на территории Ливана организации «Хезболла» проинформировала о старте атаки на израильскую территорию, которая была начата для того, чтобы ответить Израилю на авиаудар по бейрутской пригородной зоне.
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