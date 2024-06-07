«Должны сделать»: во Франции предложили неожиданный план против Зеленского

Французские политики от оппозиционных партий должны выступить против визита Владимира Зеленского и его встречи с лидером страны Эммануэлем Макроном в пятницу, написал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
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