SEC Таиланда подала жалобу на Bitkub за предоставление ложной информации

Криптовалютная индустрия Таиланда столкнулась с новым вниманием со стороны регулирующих органов после того, как власти обвинили одну из крупнейших в стране бирж цифровых активов Bitkub в предоставлении ложной информации регуляторам.
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