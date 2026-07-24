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SEC Таиланда подала жалобу на Bitkub за предоставление ложной информации

SEC Таиланда подала жалобу на Bitkub за предоставление ложной информации

Криптовалютная индустрия Таиланда столкнулась с новым вниманием со стороны регулирующих органов после того, как власти обвинили одну из крупнейших в стране бирж цифровых активов Bitkub в предоставлении ложной информации регуляторам.

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