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Доброволец Топаз рассказал о пытках в украинском плену

Доброволец Топаз рассказал о пытках в украинском плену

Доброволец с позывным «Топаз» рассказал о пытках в украинском плену. Его избивали перед приездом «журналиста» для записи «признания» об ударах российских военных «по мирному населению» Украины и «добровольном желании» идти воевать за армию Киева.

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