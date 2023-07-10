Доброволец Топаз рассказал о пытках в украинском плену

Доброволец с позывным «Топаз» рассказал о пытках в украинском плену. Его избивали перед приездом «журналиста» для записи «признания» об ударах российских военных «по мирному населению» Украины и «добровольном желании» идти воевать за армию Киева.
Доброволец с позывным «Топаз» рассказал о пытках в украинском плену. Его избивали перед приездом «журналиста» для записи «признания» об ударах российских военных «по мирному населению» Украины и «добровольном желании» идти воевать за армию Киева.
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