28 апреля – День контрольно-ревизионной службы МВД России

28 апреля 1936 года был подписан приказ Народного комиссариата внутренних дел СССР № 148, который установил ряд ведомственных функций, среди которых обеспечение проведения в органах документальных ревизий денежно-материальных ценностей.
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