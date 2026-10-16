Смотрите «Пятница. Вечер» на телеканале «Крым 24» в 20:00. Обсудим темы⬇️ 🍔 Еда без плиты: продажи готовых блюд в России растут, и всё больше людей предпочитают доставку домашней готовке.
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