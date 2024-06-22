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Ротенберг о закрытии сезона «Красной Машины Юниор»: «К ребятам пришли космонавт Крикалев, Орлов, Серебряков, Брагин. Общение с такими людьми – важный воспитательный фактор»

«Сегодня мы в торжественной обстановке закрыли сезон для воспитанников хоккейной школы «Красная Машина Юниор».

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