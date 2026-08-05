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Алексей Завгороднев представил нового руководителя ОМВД России по Азнакаевскому району

Алексей Завгороднев представил нового руководителя ОМВД России по Азнакаевскому району

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Азнакаевскому району нового руководителя – подполковника полиции Радика Рафаиловича Шарафиева.

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