Алексей Завгороднев представил нового руководителя ОМВД России по Азнакаевскому району

Заместитель министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Азнакаевскому району нового руководителя – подполковника полиции Радика Рафаиловича Шарафиева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)