Иран и США договорились договариваться

Внешнеполитическое ведомство исламской республики сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы на следующей неделе.