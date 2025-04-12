Иран и США договорились договариваться

Внешнеполитическое ведомство исламской республики сообщило, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы на следующей неделе.
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