Подойдут даже для строгой диеты: рецепт блинов с начинкой из запеченной тыквы и творога

Предлагаем вам рецепт вкусных и полезных блинов, которые подойдут даже для строгого ПП-питания. Основа рецепта — цельнозерновая мука, которая обеспечит вас клетчаткой и сложными углеводами, а в качестве начинки — комбинация запеченной тыквы и нежирного творога, богатая витаминами и белками.