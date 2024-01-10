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SHOT: В подмосковном Обухове горит цех по производству полимерной продукции

SHOT: В подмосковном Обухове горит цех по производству полимерной продукции

По предварительной информации пострадавших нет.В подмосковном Обухове горит цех по производству полимерной продукции ООО «Павитек», по предварительной информации пострадавших нет, персонал эвакуировался самостоятельно до приезда пожарных.

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