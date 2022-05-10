В США начали новое расследование в отношении "Лаборатории Касперского"

В США начали расследование в отношении "Лаборатории Касперского". В Вашингтоне опасаются, что разработанное компанией антивирусное программное обеспечение может использоваться для кражи информации и вмешательства в работу государственных органов.
В США начали расследование в отношении "Лаборатории Касперского". В Вашингтоне опасаются, что разработанное компанией антивирусное программное обеспечение может использоваться для кражи информации и вмешательства в работу государственных органов.
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