Трепова в суде дала показания о причастности Попкова к теракту в Петербурге

Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов), обвиняемая по делу о гибели военкора Владлена Татарского в результате теракта в Санкт-Петербурге, призналась в суде, что следовала указаниям журналиста Романа Попкова (внесен в реестр террористов и экстремистов), объявленного в федеральный розыск.
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