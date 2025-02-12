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Яркий свет и злые ангелы: что видел мужчина, у которого сердце не билось 6 минут

Яркий свет и злые ангелы: что видел мужчина, у которого сердце не билось 6 минут

Современная наука знает ответы на многие вопросы, но кое-что так и остается загадкой. Что происходит с человеком после смерти? Есть ли в нас бессмертная часть, которая продолжает существовать? Или на самом деле люди придумывают разные теории о загробном мире просто из страха перед неизбежным? Анонимный пользователь рассказал на форуме Reddit свою историю.

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