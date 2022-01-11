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«Вашингтон» впервые в сезоне пропустил 7 шайб и проиграл 4 матча подряд

«Вашингтон» проиграл «Бостону» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Клуб впервые в сезоне остался без побед в 4 матчах подряд, хотя набрал в них 2 очка за поражения за пределами основного времени.

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