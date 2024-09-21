В Госдуме рассказали об особенностях нового законопроекта о дачной амнистии

Дачная амнистия может значительно упростить процесс регистрации двухквартирных домов в России, однако из 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в стране лишь 20% воспользовались этой возможностью.
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