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В Госдуме рассказали об особенностях нового законопроекта о дачной амнистии

Дачная амнистия может значительно упростить процесс регистрации двухквартирных домов в России, однако из 42 тысяч садоводческих и огороднических товариществ в стране лишь 20% воспользовались этой возможностью.

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