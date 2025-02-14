Telegram выпускает улучшенные функции поиска стикеров и просмотра видео

Чат-приложение Telegram, ставшее прибыльным в прошлом году, выпустило новые обновления для своих приложений, в том числе улучшенный поиск стикеров, выбор обложек для видео и возможность копирования видео в текущий момент времени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии