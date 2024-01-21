У берегов Камчатки зафиксировано землетрясение

В воскресенье, 21 января, в 17:50 произошло сейсмособытие — было зарегестрировано землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
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