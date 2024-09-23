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В Актау прошел конкурс на знание казахских пословиц и поговорок

В Актау прошел конкурс на знание казахских пословиц и поговорок

В Актау в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и языкового развития города состоялся конкурс на знание пословиц и поговорок среди представителей различных национальностей под названием «Тіл – тарихтың айнасы», сообщает пресс-служба акимата города.

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