В Актау прошел конкурс на знание казахских пословиц и поговорок

В Актау в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и языкового развития города состоялся конкурс на знание пословиц и поговорок среди представителей различных национальностей под названием «Тіл – тарихтың айнасы», сообщает пресс-служба акимата города.
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