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Мы соседи по планете

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Самые яркие кадры последних месяцев существования СССР

Самые яркие кадры последних месяцев существования СССР

Причин распада Советского Союза назвать можно множество – авторитарность государства, моноцентризм принятия решений, неспособность государства удовлетворять запросы населения, постоянное отставание в уровне жизни от развитых стран Запада, а к концу, неудачные попытки реформирования политической и экономической системы, которые, собственно, и привели к самому развалу.

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