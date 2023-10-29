В "Опоре России" назвали три налога, которые нужно оплатить до 1 декабря

Председатель комитета по налогам московского городского отделения "Опоры России" Павел Зюков рассказал, что 1 декабря истекает срок оплаты трех важных налогов, взимаемых с физических лиц, — земельного, транспортного и имущественного.
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